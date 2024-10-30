Як можна розв'язати проблему тіньового флоту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни ЄС мають на меті зупинити діяльність російського тіньового флоту. Адже він приносить значні прибутки Росії.

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Володимир Зеленський Президент України Якщо говорити про гроші, ми вважаємо, що Росія заробляє на цьому тіньовому флоті від 10 до 12 мільярдів на місяць. І, якщо підрахувати підтримку, яку Україна одержала за період війни від усіх партнерів, то ви побачите, що їхній флот приніс їм більше грошей.

Зеленський уточнює, що санкції, які введені зараз, не мають достатньо сили, аби припинити діяльність тіньового флоту Росії.

Деякі партнери уже порушували питання цих санкцій під час засідань ЄС та зустрічей у ЄС. Вони мають на меті зупинити їхній флот сьогодні зокрема в територіальних водах Північної Європи,

– уточнює Зеленський.

Зверніть увагу! Президент України наголосив, що для розв'язання цієї проблеми необхідна воля усіх членів ЄС.