Яка вартість 1 долара США зараз
Станом на 21 березня, офіційний курс долара США в Україні – 41,54 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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За даними "Мінфіну", у банку середній курс долара США зараз такий:
- купівля – 41,25 гривні за долар США;
- продаж – 41,80 гривень за долар США.
А от в обмінниках середній курс долара США, станом на 21 березня такий:
- купівля – 41,48 гривні за долар США;
- продаж – 41,55 гривні за долар США.
За скільки сьогодні можна купити 300 доларів
Сума, яку доведеться витратити на покупку, залежить від місця, де відбувається обмін валют:
- за 300 доларів США в банку сьогодні доведеться віддати приблизно 12 540 гривень;
- при покупці 300 доларів США в обміннику доведеться викласти орієнтовно 12 465 гривень
Скільки можна виручити за здачу 300 доларів
- при здачі 300 доларів США в банку можна отримати орієнтовно – 12 375 гривень;
- за 300 доларів США в обміннику можна виручити приблизно – 12 444 гривень.