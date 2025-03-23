Какая стоимость 1 доллара США сейчас

По состоянию на 21 марта, официальный курс доллара США в Украине – 41,54 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По данным "Минфина", в банке средний курс доллара США сейчас такой:

покупка – 41,25 гривны за доллар США;

продажа – 41,80 гривны за доллар США.

А вот в обменниках средний курс доллара США, по состоянию на 21 марта такой:

покупка – 41,41 48 гривны за доллар США;

продажа – 41,55 гривны за доллар США.

За сколько сегодня можно купить 300 долларов

Сумма, которую придется потратить на покупку, зависит от места, где происходит обмен валют:

за 300 долларов США в банке сегодня придется отдать примерно 12 540 гривен;

сегодня придется отдать примерно 12 540 гривен; при покупке 300 долларов США в обменнике придется выложить ориентировочно 12 465 гривен

Сколько можно выручить за сдачу 300 долларов