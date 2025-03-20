Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,57 гривны. То есть цена валюты выросла на 1 копейку против 19 марта. Официальный курс евро в свою очередь составляет 45,32 гривны. То есть цена упала на 2 копейки.

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По состоянию на 21 марта курс НБУ будет такой:

доллар – 41,54 гривны,

евро – 45 гривен.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 20 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,27 гривны , продажа – по 41,87 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,60 гривны , продажа – по 41,60 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,13 гривны, продажа – по 41,66 гривны.

До сих пор доллар – главная валюта в мире

Как рассказал для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин, торговая политика нынешнего президента США Дональда Трампа вызвала спад доллара по отношению к мировым валютам.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Таким образом, европейская валюта сейчас значительно "прибавила" в цене относительно американской валюты.

В будущем Европа розгялдае включение Украины в Евросоюз, а значит страна все больше будет сотрудничать с еврозоной, где основная валюта – евро.

Обратите внимание! Как сообщают в Reuters, в начале марта индекс доллара относительно основных мировых валют снизился до 105,46 пункта, а это худший показатель с декабря 2024 года.