Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,57 гривны. То есть цена валюты выросла на 1 копейку против 19 марта. Официальный курс евро в свою очередь составляет 45,32 гривны. То есть цена упала на 2 копейки.
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По состоянию на 21 марта курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,54 гривны,
- евро – 45 гривен.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 20 марта курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,27 гривны, продажа – по 41,87 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,60 гривны, продажа – по 41,60 гривны,
- в обменниках: покупка – по 41,13 гривны, продажа – по 41,66 гривны.
До сих пор доллар – главная валюта в мире
Как рассказал для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин, торговая политика нынешнего президента США Дональда Трампа вызвала спад доллара по отношению к мировым валютам.
Таким образом, европейская валюта сейчас значительно "прибавила" в цене относительно американской валюты.
В будущем Европа розгялдае включение Украины в Евросоюз, а значит страна все больше будет сотрудничать с еврозоной, где основная валюта – евро.
Обратите внимание! Как сообщают в Reuters, в начале марта индекс доллара относительно основных мировых валют снизился до 105,46 пункта, а это худший показатель с декабря 2024 года.