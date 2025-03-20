Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,57 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 1 копійку проти 19 березня. Офіційний курс євро натомість становить 45,32 гривні. Тобто ціна впала на 2 копійки.

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Станом на 21 березня курс НБУ буде такий:

долар – 41,54 гривні,

євро – 45 гривень.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 20 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,27 гривні , продаж – по 41,87 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,60 гривні , продаж – по 41,60 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 41,13 гривні, продаж – по 41,66 гривні.

Чи досі долар – головна валюта в світі

Як розповів для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, торговельна політика нинішнього президента США Дональда Трампа спричинила спад долара стосовно світових валют.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Таким чином, європейська валюта зараз значно "прибавила" в ціні щодо американської валюти.

У майбутньому Європа розгялдає включення України до Євросоюзу, а отже країна все більше співпрацюватиме з єврозоною, де основна валюта – євро.

Зверніть увагу! Як повідомляють в Reuters, на початку березня індекс долара щодо основних світових валют знизився до 105,46 пункту, а це найгірший показник від грудня 2024 року.