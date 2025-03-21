Яка послуга може подорожчати для мешканців будинку

Експерт у сфері житлово-комунального господарства Олег Попенко розповідає, що передача послуги вивезення сміття в приватні руки, про що йдеться у законопроєкті 6013, може зробити її занадто дорогою, передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Юрію Романенку. Річ у тім, що заяви про нібито продаж сміття – це нісенітниці.

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Наприклад, в Німеччині вивезення сміття є дотаційним, тобто частину фінансують з державного бюджету, а частину коштом спеціального фонду, куди гроші платять монополісти.

Відтак, у Мюнхені, де мінімальна зарплата становить десь 3 500 євро, вивіз сміття з кожного домогосподарства обходиться в 10 євро. А в Україні ж тарифи варіюються від 30 – 40 гривень до 100 – 120 гривень залежно від міста.

Якщо вивезення сміття перейде в приватні руки, вартість цієї послуги стане непомірно високою. З огляду на наші монопольні ціни на бензин, корупцію і неконтрольовані поїздки сміттєвозів – можете собі уявити, на що це перетвориться,

– зауважує Попенко.

За статистикою експерта, в Україні існує близько 6 тисяч офіційних сміттєвих полігонів, однак неофіційних – 30 тисяч. На думку Попенка, приватизація цієї сфери може погіршити ситуацію.

Зверніть увагу! Розв'язанням цієї проблеми, вважає Попенко, може стати виробництво сміттєпереробними заводами тепла, яке потім використовуватимуть для опалення багатоквартирних будинків поблизу цього заводу. Знижка на таке тепло може складати навіть до 50%. Однак такі питання потрібно вирішувати на державному рівні.