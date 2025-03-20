Де в Україні найнижча комуналка

Терехов каже, що саме створення "енергетичного острова" дозволить зберегти найдешевшу в Україні комуналку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ХМР.

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Ігор Терехов Міський голова Харкова Завдяки цьому собівартість енергетики у нас як у міста буде набагато меншою, ніж ми сьогодні сплачуємо. Сьогодні тарифи на комунальні послуги, якщо ви візьмете по всіх містах України, у нас найнижчі. І ми це збережемо.

Терехов каже, що міська влада уже працює над тим, аби створити автономний "енергетичний острів".

Зверніть увагу! За словами Терехова, саме реалізація проєкту "енергетичний острів" допомогала місту пройти цьогорічний опалювальний сезон, що став найскладнішим за всю історію Харкова.