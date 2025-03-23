Хто зможе отримати цей грант

Максимальна сума гранту зараз складає – 42 тисячі злотих, тобто, майже 450 тисяч гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на UAinKrakow.

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Зверніть увагу! Вказана програма передбачає допомогу не тільки громадянам Польщі, а і іноземцям, які отримали статус офіційно безробітного.

Що потрібно, аби мати можливість претендувати на грант:

Зареєструватися у Міському центрі зайнятості.

Володіти освітою та кваліфікацією в обраній сфері діяльності.

Мати "Індивідуальний план діяльності" (що спрямований на професійну активізацію).

У центрах зайнятості потенційним заявникам рекомендують пройти курси або хоча б пів року пропрацювати на посаді, яка була б дотична до спеціалізації майбутнього бізнесу. До прикладу, якщо ви плануєте відкривати кафе, але не маєте відповідної освіти, то можете набратися досвіду, працюючи барменом чи офіціантом,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Особа, що претендує на цей грант не має відмовлятися без поважних причин від запропонованої роботи у 2023 – 2024 роках.

На що можна витратити грант

За допомогою гранту можуть покриватися такі витрати:

купівля обладнання, техніки та програмного забезпечення;

придбання авто, якщо воно потрібне для бізнесу;

необхідні меблі та побутова техніка;

юридична підтримка та консультації;

створення сайту;

створення рекламних матеріалів;

закупівля сировини, що необхідна для виробництва.

Як оформити цей грант

Щоб подати документи можна звернутись:

у Міський центр зайнятості Кракова, адреса: ul. Wąwozowa 34, кабінет 119 (Dziennik Podawczy);

через поштову скриньку вказаної установи;

відправити документи поштою чи безпосередньо кур'єром на адресу: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-72 Kraków.

Які документи необхідні для цього:

заява складена за встановленим зразком;

індивідуальний план діяльності;

документи про власності на приміщення (якщо такі є);

попередні договори оренди або ж документи, що підтверджують співпраці;

документи, які підтверджують освіту та кваліфікацію.

Зауважте! Розгляд заяви на отримання гранту триває до 30 днів.