Кто сможет получить этот грант

Максимальная сума гранта сейчас составляет – 42 тысячи злотых, то есть, почти 450 тысяч гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на UAinKrakow.

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Обратите внимание! Указанная программа предусматривает помощь не только гражданам Польши, а и иностранцам, которые получили статус официально безработного.

Что нужно, чтобы иметь возможность претендовать на грант:

Зарегистрироваться в Городском центре занятости.

Обладать образованием и квалификацией в выбранной сфере деятельности.

Иметь "Индивидуальный план деятельности" (направленный на профессиональную активизацию).

В центрах занятости потенциальным заявителям рекомендуют пройти курсы или хотя бы полгода проработать на должности, которая была бы причастна к специализации будущего бизнеса. К примеру, если вы планируете открывать кафе, но не имеете соответствующего образования, то можете набраться опыта, работая барменом или официантом,

– говорится в сообщении.

Важно! Лицо, претендующее на этот грант не должно отказываться без уважительных причин от предложенной работы в 2023 – 2024 годах.

На что можно потратить грант

С помощью гранта могут покрываться следующие расходы:

покупка оборудования, техники и программного обеспечения;

приобретение авто, если оно необходимо для бизнеса;

необходимая мебель и бытовая техника;

юридическая поддержка и консультации;

создание сайта;

создание рекламных материалов;

закупка сырья, которое необходимо для производства.

Как оформить этот грант

Чтобы подать документы можно обратиться:

в Городской центр занятости Кракова, адрес: ul. Wąwozowa 34, кабинет 119 (Dziennik Podawczy);

через почтовый ящик указанного учреждения;

отправить документы по почте или непосредственно курьером по адресу: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-72 Kraków.

Какие документы необходимы для этого:

заявление составленое по установленному образцу;

индивидуальный план деятельности;

документы о собственности на помещение (если таковые имеются);

предварительные договоры аренды или же документы, подтверждающие сотрудничества;

документы, подтверждающие образование и квалификацию.

Обратите внимание! Рассмотрение заявления на получение гранта длится до 30 дней.