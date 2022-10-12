Около 30% энергетической инфраструктуры Украины были поражены российскими ракетами. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью CNN.

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Скорее всего одной из причин таких обстрелов является то, что экспорт украинской электроэнергии в Европу "помогает европейским странам экономить на российском газе и угле", заявил Галущенко.



Карта обстрелов Украины / Инфографика 24 канала

Обратите внимание, Украина пытается как можно быстрее возобновить поставки электроэнергии из других источников.

Что будет делать Украина в такой ситуации

По словам министра энергетики, один из вариантов получить дополнительную энергию – это из Европы. Украинская энергетическая система все еще стабильна. Однако партнеры должны предоставить системы защиты от воздуха, которые действительно могли бы помочь защитить инфраструктуру.

Мы посылаем этот месседж нашим партнерам: нам нужно оградить небо. Россияне не играют в какие-либо игры с международным правом. Им наплевать на любые международные соглашения или конвенции,

– заметил Герман Галущенко.

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Массовые удары России

Напомним, из-за ракетных ударов россиян по большому количеству электростанций и подстанций 10 и 11 октября в некоторых регионах Украины временно отсутствовала электроэнергия, а в некоторых введены графики аварийных отключений. Украинские власти призвали людей по всей стране ограничить использование энергии.

Энергетики уже работают над тем, чтобы обеспечить стабильную, надежную и бесперебойную работу энергосистемы.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Ковальчук, в комментарии 24 канала, посоветовал украинцам запастись водой, зарядить павербанки, купить батарейки и генераторы в случае повторных обстрелов.



Как подготовиться к отсутствию света / Инфографика 24 канала

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