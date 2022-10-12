О том, где в Киевской области отключат электроэнергию и почему это необходимо – читайте дальше.

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Как сообщили в "ДТЭК Киевские электросети", компания разработала специальные графики поочередного электроснабжения. Они применяются по распоряжению оператора системы передачи Укрэнерго и только в случае экстренных случаев дисбаланса энергосистемы.

График выглядит так:

1 очередь – 6:00 – 10:00, 14:00 – 18:00 и 22:00 – 02:00;

2 очередь – 10:00 – 14:00, 18:00 – 22:00 и 02:00 – 06:00.

В компании объяснили: если ваш населенный пункт повторяется в нескольких очередях – не беспокойтесь, это означает, что отключение будет касаться разных улиц. В то же время продолжительность отключения улицы не будет превышать 4 часов .

Кроме того, в ДТЭК попросили клиентов не включать мощные электроприборы, в том числе стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники во время утреннего и вечернего пиков потребления. То есть:

с 7:00 до 11:00,

с 17:00 до 22:00.

График отключения электроэнергии в Киевской области / Фото "ДТЭК Киевские электросети"

Ранее в компании заявили, что дефицит мощности увеличивается и по требованию "Укрэнерго" ДТЭК был вынужден увеличивать количество отключенных клиентов, поэтому ограничения применяли для обеих очередей.

Но уже в 00:25, 12 октября, всех клиентов которых отключали из-за применения графиков почасовых отключений, уже подключили к сети.

После этого утром 12 октября ДТЭК вновь вынужден был ограничить электроснабжение обеих очередей.

Ограничение электроснабжения в Киеве

Из - за дефицита мощности киевлянам ограничили электроснабжение сразу трех очередей. Эксперт по ЖКУ Олег Попенко, в комментарии 24 каналу, ранее замечал, что в ближайшие дни в Украине вряд ли закончатся веерные отключения электроэнергии. Также он призвал всех украинцев сделать запасы воды в домах.



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Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинцам необходимо экономить электричество. Это нужно после массированных российских атак по Украине. По словам президента, если бы не удары 11 октября, то уже возобновили бы энергоснабжение, водоснабжение и связь, которые террористы повредили 10 октября.

Следует вспомнить, что в "Укрэнерго" 11 октября предупредили, что из-за массовых ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре в нескольких регионах вынуждены ввести веерные отключения электроэнергии.

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