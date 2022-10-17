Наразі усувають наслідки ударів окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

Зверніть увагу Українців просять зменшити споживання електрики ще й вранці

В Україні є можливість відключень електроенергії

Ремонтні бригади Укренерго працюють над усуненням наслідків. Ситуація в енергосистемі є контрольованою,

– заявили у відомстві.

Втім, диспетчерський центр Укренерго не виключає можливості введення графіків аварійних відключень. Тому важливо дотримуватися режиму ощадливого споживання електроенергії по всій країні, особливо у вечірні години доби.

"Із завданням навести паніку ворог не впорався. Нас не залякати!" – наголосили в Укренерго.

У Дніпрі та в області можливі перебої зі світлом

17 жовтня Росія завдала ракетного удару по енергетичному об'єкту в Дніпропетровській області. Через це можливі перебої зі світлом. Нині триває робота з ліквідації наслідків обстрілу.

Також мешканців Дніпра та області просять обмежити використання електроенергії та постаратися не використовувати бойлери, пральні машини, обігрівачі, кондиціонері, позаяк вони потребують багато електроенергії. Крім того, людям радять зарядити телефони та повербанки.

Нагадаємо, що внаслідок масованих ракетних обстрілів Росії були пошкоджені електростанції. Тож, щоб відремонтувати пошкоджене обладнання, Укренерго просить зменшити споживання електроенергії не лише ввечері, а й вранці.

Крім того, українців попередили про черговий фейк Росії. Мовиться про начебто заклик вимикати все з розеток вночі.

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