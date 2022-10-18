Як "воювати" на енергетичному фронті
Електрику треба споживати за певним графіком, допомагаючи енергосистемі. Вночі є надлишок генераційних потужностей, у пікові вечірні і ранкові години – дефіцит.
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Інструкція щодо правильного енергоспоживання у кризові моменти / Інфографіка "Укренерго"
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Охоронці без крил
Якщо у вас немає електрики через пошкодження ліній, будьте певні, що енергетики зараз роблять усе можливе і неможливе, щоб підключити вас якомога швидше.
Такий рівень відповідальності й турботи про підопічних я бачила лише у стурбованому погляді моєї бабусі, коли вона заглядала у спальню, де ми спали. Чи заснули? Чи не порозкривалися? Хай будуть здорові ці чудові сміливі люди.
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