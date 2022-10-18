Як "воювати" на енергетичному фронті

Електрику треба споживати за певним графіком, допомагаючи енергосистемі. Вночі є надлишок генераційних потужностей, у пікові вечірні і ранкові години – дефіцит.

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Заплануйте свої дії так, щоб не обмежувати ваші побутові потреби. Тим більше, що це не завжди найкраще рішення. Наприклад, якщо ви вмикаєте пралку вночі, ви допомагаєте більше, ніж якщо ви не вмикаєте її взагалі й перете вручну. Поширте, розкажіть про це родичам і знайомим, будь ласка.

Інструкція щодо правильного енергоспоживання у кризові моменти / Інфографіка "Укренерго"

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Охоронці без крил

Якщо у вас немає електрики через пошкодження ліній, будьте певні, що енергетики зараз роблять усе можливе і неможливе, щоб підключити вас якомога швидше.

Такий рівень відповідальності й турботи про підопічних я бачила лише у стурбованому погляді моєї бабусі, коли вона заглядала у спальню, де ми спали. Чи заснули? Чи не порозкривалися? Хай будуть здорові ці чудові сміливі люди.

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