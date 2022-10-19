Так, згідно з останніми даними, наразі 82% росіян абсолютно підтримують бойові дії в Україні. Про це розповів голова ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю "Орестократії".

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На росіян не вплинула навіть мобілізація

Це вказує на те, що на росіян не діють ані різке погіршення економічної ситуації, ані часткова "могилізація". Український народ вони й надалі хочуть підкорити, а хто не підкориться – знищити. І Путін – лише є виразником їхніх інтересів.

Ми воюємо не з російським режимом, як багато хто там вважає, а, на жаль, з російським народом, 82% – це більшість,

– підкреслив Кирило Буданов.

А от втрата окупованих територій та усвідомлення того фактору, що "можливо, наш цар не такий вже й потужний" – вдарили по них. Адже саме з фігурою лідера у них асоціюється Росія. У їхніх головах виникає запитання, чи така вже потужна Росія, як це зображають пропагандисти.

Дивіться повне інтерв'ю Кирила Буданова: відео

Вплив регулярної "бавовни"

Політолог Володимир Фесенко розповів 24 каналу, що жителі російського Бєлгорода через регулярну "бавовну" в регіоні вже потрохи починають відчувати, що таке війна. Саме такі "наочні приклади" доносять до росіян це розуміння. Адже з телевізора черпати правдиву інформацію вони не можуть – зазвичай там її замовчують або перекручують те, що могло б повпливати на свідомість населення неугодним Кремлю чином.

Так, наприклад, на телебаченні Росії замовчували інформацію про падіння бойового літака на будинок у Єйську та інформацію про те, як у Бєлгородській області військовослужбовці розстріляли на релігійному ґрунті за приниження їхньої віри командира частини й кілька десятків військових.

Регулярна ж "бавовна" приносить розуміння, що бойові дії переносяться на їхню територію. Це разом з мобілізацією, на думку Володимира Фесенка, збільшує бажання російського суспільства на перемовини, а не на переможне завершення війни та захоплення Києва. Рівень тривоги у росіян зростає, а за останній місяць після оголошення мобілізації – втричі.

"Уже якось забули про нацистів, про інші ідеологічні страшилки. Вони вже виступають за переговори. Тому поступово, не так швидко, як нам хотілось, настрої росіян змінюються, і цей процес буде продовжуватись", – підкреслив він.

Настрої у населення Росії

Російський опозиціонер та політолог Аббас Галлямов вважає, що у Росії можуть збільшуватися протестні настрої. Це зокрема виражається й у тому, що у Росії починають раптово помирати військові комісари або спалахувати військкомати.

Також про збільшення протестних настроїв, яких бояться у Кремлі, може свідчити й те, що Путін пообіцяв завершити мобілізацію приблизно через два тижні.

Серед самих військових країни-агресорки простежуються панічні настрої, адже вони розуміють, що російське військове керівництво не цінує своїх солдатів.

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