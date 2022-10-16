Про це для 24 каналу розповів російський опозиціонер та політолог Аббас Галлямов. Він зазначив, що люди не можуть з допомогою легальних механізмів висловити свій протест.

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"Коли легальних механізмів немає, то завжди відбувається одне й те саме – протест радикалізується. Більша частина людей налякана й не робить нічого, обговорення не виходять за межі їхніх домівок. Менша частина має більше рішучості", – сказав Галлямов.

Що відбувається у Росії

За словами політолога, все частіше є випадки підпалу військкоматів, підривання залізничних колій. Одного комісара застрелили.

Ми не можемо теоретично відкидати самогубства, але треба розуміти, що це військкомати. Там не працюють люди з мораллю й докорами сумління, – зазначив Галлямов.

В основі лежить страх

Росіяни почали звикати до мобілізації. Політолог пояснив, що вони лояльні до режиму, бо протестувати страшно. Російські громадяни починають раціоналізувати свій страх.

"Вони відмовляються слухати опозицію, бо вважають, що стануть таким чином на слизький шлях, який призведе до повторення долі Навального чи Нємцова. Проте після початку мобілізації бездіяльність через страх може дати збій", – сказав Галлямов.

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Він зазначив, що сприйняття утворюється через контекст. За словами політолога, це головний закон великих соціальних процесів. Контекст для російської влади невигідний, вона програє. .

"У цьому випадку скептицизм людей зростає. Росіянин думає: "Тут я боюсь ОМОН, а там ЗСУ", – додав політолог.

Що відбувається з російськими військкоматами

У Росії вирішили ретельніше охороняти місця комплектування окупантів через "часті напади та підпали". Ворог боїться, що під загрозою опинилася часткова мобілізація. Відтак, військкомати охоронятиме Росгвардія.

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