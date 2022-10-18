Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Раніше повідомлялось про те, що заява про завершення мобілізації у Москві юридично нічого не варта.

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Росіяни не знають про свої проблеми

Фесенко зазначив, що негативна інформація, зокрема, про "бавовну" в Бєлгороді або про падіння літака на житловий будинок у Єйську, в Росії поширюється лише в телеграм-каналах. Однак там сидить політизована антиукраїнська войовнича публіка. Широкий російський споживач політичної інформації бере її з телебачення. А воно мовчить про інцидент у Єйську.

Так само замовчували інформацію про те, як у Бєлгородській області військовослужбовці, які є вихідцями з Таджикистану, розстріляли на релігійному ґрунті за приниження їхньої віри командира частини й кілька десятків військових. Про такі речі там не розповідають. Тому широка маса росіян узагалі про це не знає. Однак потрохи починають розуміти, що це війна,

– зауважив політолог.

Бєлгородці відчувають війну

Він продовжив: бєлгородці розуміють, що війна прийшла до них. Там регулярно й навіть непомітно відбувається "бавовна", до того ж не просто показова ефектна, а саме на військових об'єктах. Ось так непомітно ми перетинаємо їхні кордони й переносимо бойові дії на їхню територію, хоча б зворотними ударами. Це правильна тактика.

"У Бєлгороді це вже відчувають. Війна прийшла до них. Хтось по-злому й сумно пожартував із мешканців цього регіону, мовляв, прийшла їхня черга ховатись у підвали. Вони вже розуміють, а десь на Рязанщині – ще ні. Я вже не кажу про Урал і те, що далі. Вони ще цього не розуміють. До них війна прийшла тільки у повістках, мобілізацією. Уже є і загиблі серед мобілізованих з Уралу", – наголосив Фесенко.

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Росіяни хочуть перемовин

Політолог додав, що навіть кремлівський ресурс надрукував інформацію про те, що в російського суспільства зростає попит на перемовини, а не на переможне завершення війни й захоплення Києва. Вони не розуміють, що робити далі. Рівень тривоги у них зростає, а за останній місяць після оголошення мобілізації – втричі. Відповідно, зростає і кількість тих, хто виступає за перемовини.

Уже якось забули про нацистів, про інші ідеологічні страшилки. Вони вже виступають за переговори. Тому поступово, не так швидко, як нам хотілось, настрої росіян змінюються, і цей процес буде продовжуватись,

– підкреслив він.

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