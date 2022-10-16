Путин не жалеет граждан своего государства, поэтому разворачивает деятельность заградительных отрядов, отправляет на фронт всех подряд и относится к людям как к "пушечному мясу". В ГУР опубликовали видео, на котором слышны сетования оккупанта на действия Кремля.

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Вместо подкрепления – необученное "мясо"

На перехваченном отрывке телефонного разговора от украинских спецслужб захватчик говорит, что он "вообще не понимает, что происходит". Его собеседник в ответ также отмечает, что "смотрит и ничего не понимает". На этом можно было бы, в принципе, завершить этот диалог, однако россиянин решил еще немного пожаловаться.

Ну, сейчас эти (мобилизованные – 24 канал), которых наберут, просто поедут сейчас сюда неподготовленные. Мясище просто, понимаешь? Не будет никто никого учить,

– сказал оккупант.

Собеседник солдата попытался возразить, ведь "по телевизору" увидел, что солдаты проходят военные учения перед отправлением на фронт. Воин ему сразу ответил, что это все бред. Ему также обещали, что он будет проходить обучение в течение двух месяцев, однако сразу отправили на войну против Украины.

Сейчас захватчик вынужден выживать в местах ведения боевых действий – у него нет доступа ни к интернету, ни к горячей воде и другим удобствам. Однако, очевидно, ему огорчаться не стоит, поскольку во всем можно найти достоинства. Более того, ему повезло, поскольку он из тех россиян, которым каждый день не промывает мозги российская пропаганда. Он может насладиться всеми "прелестями" войны вживую, а не "по телевизору".

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Напомним, на российском флоте срочников агитируют подписывать контракты. Таким образом вражеское командование хочет закрыть "дыры" среди личного состава. Путину очень не хватает людей в армии.

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