После этого заявления свои награды предложили и другие деятели. Теперь присоединилось и Главное управление разведки МО Украины.

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100 тысяч долларов за пленного Гиркина

Если раньше за пленного оккупанта предлагали до 50 тысяч долларов, то ГУР "подняло ставки" до 100 тысяч.

Игорь "Стрелков" Гиркин – это российский террорист, работавший также "министром обороны ДНР". Против него возбужден ряд дел и не только в Украине. Так, СБУ и Генеральная возбудили дела за:

  • террористическую деятельность,
  • пытки,
  • убийства,
  • нарушение государственного суверенитета.

Также Нидерландами он объявлен в международный розыск по делу об уничтожении гражданского Boeing 777 рейса MH17.

Ни один военный преступник не избежит наказания,
– подчеркнули в ГУР МО.

Информацию об оккупанте можно передавать по номеру +380 93 117 5809. Сделать это можно, в том числе через мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.

Кто еще предлагал денежное вознаграждение

Как отметил активист Сергей Стерненко, то, что Гиркин лично отправился на войну – хорошая новость. Ведь теперь он либо пополнит ряды двухсотых, либо окажется в плену. Тому, кто возьмет в плен террориста, активист пообещал немалую сумму из собственного кармана.

Нужен живым, можно немного побитым. В общем, пишет еще много людей в комментарии и реплаях, поэтому на самом деле те, кто возьмут этого военного преступника, получат еще больше средств,
– заявил Стерненко.

К этому предложению присоединились также:

  • Тарас Тополя,
  • Валерий Маркус,
  • Сергей Стаховский,
  • Сергей Гайдай.

Каждый из них "докинули тоже по 10 тысяч долларов, так что сумма от них достигла 50 тысяч долларов вместе". Как заметил Сергей Стерненко, охота только начинается.

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