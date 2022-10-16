После этого заявления свои награды предложили и другие деятели. Теперь присоединилось и Главное управление разведки МО Украины.
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100 тысяч долларов за пленного Гиркина
Если раньше за пленного оккупанта предлагали до 50 тысяч долларов, то ГУР "подняло ставки" до 100 тысяч.
Игорь "Стрелков" Гиркин – это российский террорист, работавший также "министром обороны ДНР". Против него возбужден ряд дел и не только в Украине. Так, СБУ и Генеральная возбудили дела за:
- террористическую деятельность,
- пытки,
- убийства,
- нарушение государственного суверенитета.
Также Нидерландами он объявлен в международный розыск по делу об уничтожении гражданского Boeing 777 рейса MH17.
Ни один военный преступник не избежит наказания,
– подчеркнули в ГУР МО.
Информацию об оккупанте можно передавать по номеру +380 93 117 5809. Сделать это можно, в том числе через мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.
Кто еще предлагал денежное вознаграждение
Как отметил активист Сергей Стерненко, то, что Гиркин лично отправился на войну – хорошая новость. Ведь теперь он либо пополнит ряды двухсотых, либо окажется в плену. Тому, кто возьмет в плен террориста, активист пообещал немалую сумму из собственного кармана.
Нужен живым, можно немного побитым. В общем, пишет еще много людей в комментарии и реплаях, поэтому на самом деле те, кто возьмут этого военного преступника, получат еще больше средств,
– заявил Стерненко.
К этому предложению присоединились также:
- Тарас Тополя,
- Валерий Маркус,
- Сергей Стаховский,
- Сергей Гайдай.
Каждый из них "докинули тоже по 10 тысяч долларов, так что сумма от них достигла 50 тысяч долларов вместе". Как заметил Сергей Стерненко, охота только начинается.
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