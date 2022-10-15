О том, что Гиркин, вероятно, уехал воевать в Украину , пишут российские СМИ, информирует 24 канал . В частности, об этом заявила супруга террориста Мирослава Регинская в российской соцсети "ВКонтакте".

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По Гиркину предлагают 10 тысяч долларов

Горкин некоторое время не появлялся в соцсетях, после чего его жена пролила свет на ситуацию. На вопрос, куда исчез Гиркин, она ответила, что с ним все хорошо и он скоро выйдет на связь.

При этом на фото, опубликованном женщиной, Гиркин, настоящая фамилия которого Стрелков, в российской военной форме.

На информацию о том, что Гиркин уехал воевать, отреагировал украинский активист Сергей Стерненко.

Новость хорошая, потому что он скоро по**хнет, или окажется в плену. Оба варианта нас устраивают,

– написал Стерненко.

Также активист объявил вознаграждение в размере 10 тысяч долларов тому, кто возьмет Гиркина в плен.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко также отреагировал на информацию о Гиркине. Он отметил, что пропагандисты утверждают, что в Кремле якобы надоел вред от рассказов Гиркина, из-за чего и отправили на фронт.

Что известно о Гиркине

Игорь Гиркин – бывший главарь террористической военной группировки "Народное ополчение Донбасса". Он эксполковник ФСБ, отставной офицер ВС РФ и военный преступник.

Гиркин – бывший "министр обороны ДНР" и причастен к сбитию пассажирского Boeing 777 в 2014 году. В 2019 году Нидерланды объявили его в международный розыск как лицо, причастное к сбитию самолета.

Террорист собрал немалую аудиторию в своем телеграмм-канале, где критиковал режим Владимира Путина. В частности, взрыв на Крымском мосту он назвал лучшим поздравлением для Путина.

Гиркин участвовал в войне в Приднестровье (Молдова), Боснии и Герцеговине и Чечне. В Украине Гиркин воевал в Крыму и на Донбассе.

В Украине ему сообщили о подозрении по факту организации похищения человека, пыток и умышленного убийства. В мае 2020 года Гиркин в интервью Дмитрию Гордону сказал, что причастен к похищению и убийству депутата Владимира Рыбака.

Также он признался, что захватил в плен активистов Юрия Поправку и Юрия Дяковского и отдал приказ их расстрелять.

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