Детали задержания гиркина рассказал военный журналист Андрей Цаплиенко. Пока официального подтверждения инцидента нет, однако в соцсетях распространяются фото якобы задержанного гиркина.

Важно Террорист гиркин по возвращении в россию использовал паспорта на вымышленное имя от ФСБ

Журналист сказал, что террорист был задержан на пункте пропуска в Крыму, когда он направлялся в Херсон, потому что хотел присоединиться к российской армии.

Он пытался перейти границу по поддельному паспорту, по имени Сергея Викторовича Рунова, который использовал во время работы в спецслужбах. Но его узнали, задержали и отправили в Симферополь,

– отметил Цаплиенко.

Также против гиркина возбудили уголовное дело за подделку документов.

"Лично я не очень верю в спонтанность этого спектакля. Видимо, рашистам нужна какая-то шумиха для отвлечения внимания от чего-то действительно важного. Следим за руками", – добавил военный журналист.



Вероятное задержание гиркина / Фото с телеграма Андрея Цаплиенко



Подробные документы гиркина / Фото с телеграма Андрея Цаплиенко

Кто такой игорь гиркин-стрелков

Его подлинное имя игорь гиркин. Он родился 17 декабря 1970 года в Москве. Стал известен в начале противостояния Украины и России на юго-востоке весной 2014 года. В частности, он причастен к захвату Верховной Рады АР Крым.

После оккупации Крыма гиркин перебрался на Донбасс, где возглавляемый им прибывший из россии отряд захватил в апреле того же года города Славянск и Краматорск на Донетчине. С 16 мая по 14 августа 2014 года занимал должность "министра обороны" фейковой "ДНР".

Украина в отношении гиркина-стрелкова начала уголовное производство по факту:

организации похищения человека,

пытки и умышленного убийства,

а также совершение действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины,

проведение диверсионно-взрывной деятельности и организации массовых беспорядков на территории Украины.

Его объявили в розыск. В последнее время этот персонаж критиковал путина и шойгу за провалы в ведении войны против Украины.

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