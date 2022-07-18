Соответствующую информацию сообщили расследователи. Об этом стало известно 18 июля – через день после восьмой годовщины сбития малазийского самолета MH17 в небе над Донбассом, по делу которого гиркин является одним из четырех подозреваемых.

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гиркин много лет пользовался вымышленным именем

Расследователи выяснили, что игорь гиркин по меньшей мере с 2014 года по 2016 год использовал для поездок вымышленное имя. Именно под этим именем он покупал билеты на самолеты и поезда.

Данные показали, что два человека, "сергей рунов" и "игорь потников", путешествовали вместе с женами гиркина и плотницкого – в те же места и в те же даты, когда были их публичные выступления в тех местах,

– сообщили расследователи.

Привели пример, что в декабре 2014 года гиркин с женой летел вместе из москвы в ростов-на-дон и обратно.

Его жена – 21-летняя уроженка Донбасса мирослава регинская бронировала билеты вместе с "руновым сергеем". Последний родились 12 мая 1970 года. Однако известно, что тогда гиркин был на новогоднем мероприятии для детей беженцев в ростове-на-дону.

Расследователи объяснили, что рунов – фамилия деда гиркина по материнской линии. Также было установлено, что человека с таким именем и датой рождения не существует. В частности, "сергея рунова" нет в архивных базах российской столицы.

Если эти лица действительно придуманы, маловероятно, что паспорта могли выдать без ведома или благословения российских спецслужб,

– объяснили расследователи.

Известно, что паспорт российские спецслужбы рунову меняли в 45 лет.

Когда расследователи обратились к гиркину, он отказался комментировать ситуацию. Его жена мирослава регинская, выслушав вопрос, бросила трубку.

Коротко о гиркине

игорь гиркин является отставным офицером вооруженных сил россии и эксполковником фсб.

В 2014 году приехал на Донбасс и стал там так называемым "министром обороны" на временно оккупированной Россией территории Донбасса.

Именно гиркина подозревают в деле о сбитом самолете МН17. Тогда погибли все находившиеся на борту – 298 человек.

Известно, что малазийский самолет был сбит ракетой BUK TELAR, принадлежащей 53-й зенитно-ракетной бригаде армии россии.

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