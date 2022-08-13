Деталі затримання гіркіна розповів військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Наразі офіційного підтвердження інциденту немає, однак у соцмережах ширяться фото нібито затриманого гіркіна.
Важливо Терорист гіркін після повернення до росії використовував паспорти на вигадане ім'я від фсб
Журналіст сказав, що терориста затримали на пункті пропуску в Криму, коли він прямував до Херсона, бо хотів долучитися до російської армії.
Він намагався перейти кордон за підробленим паспортом, на ім'я Сергія Вікторовича Рунова, який використовував під час роботи у спецслужбах. Але його впізнали, затримали та відправили до Сімферополя,
– зазначив Цаплієнко.
Також проти гіркіна порушили кримінальну справу за підробку документів.
"Особисто я не дуже вірю в спонтанність цієї вистави. Мабуть, рашистам потрібен якийсь галас для відволікання уваги від чогось дійсно важливого. Слідкуємо за руками", – додав військовий журналіст.
ймовірне затримання гіркіна / Фото з телеграму Андрія Цаплієнка
Підробні документи гіркіна / Фото з телеграму Андрія Цаплієнка
Хто такий ігор гіркін-стрєлков
Його справжнє ім'я ігор гіркін. Він народився він 17 грудня 1970 році у москві. Став відомим на початку протистояння України та Росію на південному сході навесні 2014 року. Зокрема, він є причетним до захоплення Верховної Ради АР Крим.
Після окупації Криму гіркін перебрався на Донбас, де очолюваний ним загін, який прибув з Росії, захопив у квітні того ж року міста Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині. З 16 травня до 14 серпня 2014 року обіймав посаду "міністра оборони" фейкової "ДНР".
Україна щодо гіркіна-стрєлкова розпочала кримінальне провадження за фактом:
- організації викрадення людини,
- катування та умисного вбивства,
- а також вчинення дій на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України,
- проведення диверсійно-підривної діяльності та організації масових заворушень на території України.
Його оголосили у ро зшук. Останнім часом цей персонаж критикував путіна та шойгу за провали у веденні війни проти України.
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