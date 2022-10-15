Про те, що Гіркін, ймовірно, поїхав воювати в Україну, пишуть російські ЗМІ, інформує 24 канал. Зокрема, про це заявила дружина терориста Мирослава Регінська у російській соцмережі "ВКонтакті".

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За Гіркіна пропонують 10 тисяч доларів

Гіркін деякий час не з'являвся у соцмережах, після чого його дружина пролила світло на ситуацію. На запитання, куди зник Гіркін, вона відповіла, що з ним все гаразд і він скоро вийде на зв'язок.

При цьому на фото, яке опублікувала жінка, Гіркін, справжнє прізвище якого Стрєлков, у російській військовій формі.

На інформацію про те, що Гіркін поїхав воювати, відреагував український активіст Сергій Стерненко.

Новина хороша, бо він або скоро по**хне, або опиниться у полоні. Обидва варіанти нас влаштовують,

– написав Стерненко.

Також активіст оголосив винагороду у розмірі 10 тисяч доларів тому, хто візьме Гіркіна в полон.

Український журналіст Андрій Цаплієнко також відреагував на інформацію про Гіркіна. Він зазначив, що пропагандисти стверджують, що в Кремлі буцімто набридла шкода від розповідей Гіркіна, через що того й відправили на фронт.

Що відомо про Гіркіна

Ігор Гіркін – колишній ватажок терористичного військового угрупування "Народне ополчення Донбасу". Він експолковник ФСБ, відставний офіцер ЗС РФ та воєнний злочинець.

Гіркін – колишній "міністр оборони ДНР"і причетний до збиття пасажирського Boeing 777 у 2014 році. У 2019 році Нідерланди оголосили його у міжнародний розшук як особу, причетну до збиття літака.

Терорист зібрав чималу аудиторію у своєму телеграм-каналі, де критикував режим Владіміра Путіна. Зокрема, вибух на Кримському мосту він назвав найкращим "привітанням" для Путіна.

Гіркін брав участь у війні у Придністров'ї (Молдова), Боснії та Герцеговині й Чечні. В Україні Гіркін воював у Криму та на Донбасі.

В Україні йому повідомили про підозру за фактом організації викрадення людини, катування та умисного вбивства. У травні 2020 року Гіркін в інтерв'ю Дмитру Гордону сказав що причетний до викрадення і вбивства депутата Володимира Рибака.

Також він зізнався що захопив в полон активістів Юрія Поправку і Юрія Дяковського та віддав наказ їх розстріляти.

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