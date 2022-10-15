Соответствующую информацию сообщили в Генштабе ВСУ 15 октября. Там также пояснили, что Россия пытается найти варианты пополнения подразделений, понесших потери в боях на территории Украины.

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Российский флот агитирует срочников подписывать контракты

Так, по имеющейся информации, командиры всех уровней военно-морского флота России начали агитационную работу с личным составом срочной службы по перспективам перехода на контрактную службу,

– сообщил Генштаб ВСУ.

Также там сообщили, что военнослужащим предлагают высокие выплаты, улучшенный социальный пакет и даже гарантируют службу якобы по линии столкновения.

Однако в Генштабе ВСУ объяснили, что у россиян остается проблемным вопрос материального обеспечения военнослужащих оккупационных войск, призванных за мобилизацией.

"Так, отмечено прибытие в город Пологи Запорожской области подразделения России, личный состав которого частично одет в гражданскую одежду", – говорится в сообщении.

Стоит вспомнить, что так называемые "мобики", мобилизованные с временно оккупированных Донецкой и Луганской области, вынуждены сами покупать бронежилеты. Кроме того, мобилизованных россиян бросают на фронт без ничего.

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