Відповідну інформацію повідомили в Генштабі ЗСУ 15 жовтня. Там також пояснили, що Росія намагається знайти варіанти поповнення підрозділів, що зазнали втрат в боях на території України.

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Російський флот агітує строковиків підписувати контракти

Так, за наявною інформацією, командири всіх рівнів військово-морського флоту Росії розпочали агітаційну роботу з особовим складом строкової служби щодо перспектив переходу на контрактну службу,

– повідомив Генштаб ЗСУ.

Також там повідомили, що військовослужбовцям пропонують високі виплати, покращений соціальний пакет та навіть гарантують службу нібито за лінією зіткнення.

Однак, у Генштабі ЗСУ пояснили, що у росіян залишається проблемним питання матеріального забезпечення військовослужбовців окупаційних військ, призваних за мобілізацією.

"Так, відзначено прибуття в місто Пологи Запорізької області підрозділу Росії, особовий склад якого частково одягнений у цивільний одяг", – мовиться у повідомленні.

Варто пригадати, що так звані "мобіки", які мобілізовані з тимчасово окупованих Донеччини та Луганщини, змушені самі купувати бронежилети. Окрім того, мобілізованих росіян кидають на фронт без нічого.

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