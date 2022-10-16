Путін не шкодує громадян своєї держави, тому розгортає діяльність загороджувальних загонів, відправляє на фронт усіх підряд та ставиться до людей, як до "гарматного м'яса". У ГУР опублікували відео, на якому чути нарікання окупанта на дії Кремля.

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Замість підкріплення – ненавчене "м'ясо"

На перехопленому уривку телефонної розмови від українських спецслужб загарбник говорить, що він "взагалі не розуміє, що відбувається". Його співрозмовник у відповідь також зазначає, що "дивиться і нічого не розуміє". На цьому можна було б, у принципі, завершити цей діалог, однак росіянин вирішив ще трохи побідкатись.

Ну, зараз оці (мобілізовані – 24 канал), яких наберуть, просто поїдуть зараз сюди непідготовлені. М'ясище просто, розумієш? Не буде ніхто нікого навчати,

– сказав окупант.

Співрозмовник солдата спробував заперечити, адже "па тєлєвізору" побачив, що солдати проходять військові навчання перед відправленням на фронт. Вояка йому одразу відповів, що це все маячня. Йому також обіцяли, що він буде проходити навчання упродовж двох місяців, однак одразу відправили на війну проти України.

Зараз загарбник змушений виживати у місцях ведення бойових дій – у нього немає доступу ні до інтернету, ні до гарячої води та інших зручностей. Проте, вочевидь, йому засмучуватись не варто, оскільки у всьому можна знайти плюси. Ба більше, йому неабияк пощастило, оскільки він з тих росіян, яким щодня не промиває мізки російська пропаганда. Він може насолодитися усіма "принадами" війни наживо, а не "па тєлєвізору".

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Нагадаємо, на російському флоті строковиків агітують підписувати контракти. У такий спосіб вороже командування хоче закрити "діри" на серед особового складу. Путіну конче бракує людей у війську.

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