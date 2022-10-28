Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ЗСУ змогли трошки відсунути росіян завдяки підходу резервів нашої артилерії.

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Він акцентував, що ми відвоювали за 48 годин те, що вони відвойовували 1,5 місяця.

Там ситуація така, що вони постійно атакують. Постійно. Вдень по декілька хвиль атак на наші позиції, попри втрати,

– повідомив Олег Жданов.

"Там, до речі, навіть є проблема з тим, що вони не прибирають вбитих, а розтягують їх по ярах. Просто розчищаючи місце для наступної атаки", – розповів військовий експерт.

Дивіться відео з Олегом Ждановим на ютубі 24 каналу:

Він додав, що знову ж таки з неофіційної інформації, там росіяни скоріш за все застосовуються або психотропні препарати, або допінгові препарати. Вони знімають у людини страх, відчуття болю, а також відчуття втоми.

"В такому випадку вони діють, як роботи, як зомбі. Поки йому голову не знесуть, то він може рухатися й виконувати якісь дії", – додав Жданов.

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