Про це у телемарафоні "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Він припускає, що росіяни бачать сакральний сенс у захопленні Бахмута.

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Є декілька причин, чому загарбники вчепилися у Бахмут

Речник Сергій Череватий вважає, що для росіян надзвичайно важливо завоювати якісь території на Донеччині. Їхній президент Владімір Путін наказав окупантам захопити весь Донбас.

Натомість, коли стало зрозуміло, що такого розвитку подій нізащо не буде, росіяни почали хапатися бодай за маленьку можливість закріпитися у регіоні. Окрім того, Череватий зауважив, що саме там зараз воюють вагнерівці.

На його думку, Пригожин має вигоду від війни в Україні. Варто зазначити, що власник ПВК "Вагнера" намагається підтримати Росію у бойових діях, особливо навколо Бахмута.

Він прагне підготувати для себе підґрунтя, щоб утримувати вигідну позицію, коли влада в Росії зміниться. До того ж Пригожин використовує війну для своєї інформаційної кампанії.

У соцмережах часто заявляють, що він, чи не єдиний "ефективний воїн" поряд з Кадировим на полі бою. Звісно, пропагандисти приписують Пригожину та російському війську більше перемог біля Бахмута, ніж вони мають.

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Бахмут – не головна ціль росіян: Пригожин і Гіркін хочуть вийти на Слов'янськ

Сергій Череватий додає, що ще однією причиною такої відчайдушності у Бахмуті може бути те, що терорист Гіркін хоче приєднатися до Пригожина. Тоді зрозуміло, що для цієї "компанії" Бахмут є шляхом, що виводить на Слов'янськ та Краматорськ.

Гіркін і Слов'янськ – це якраз ті тригери, які спричинили криваву бійню на Донбасі. Можливо, це має для них певну сакральність. Вони хочуть показати, що для них не все втрачено,

– підсумовує речник.

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Євген Пригожин вербує російських в'язнів на війну в Україні

Військовий оглядач Денис Попович висловив 24 каналу свою думку стосовно того, чому Пригожин намагається завербувати російських в'язнів на війну в Україні. Він вважає, що власник ПВК "Вагнера" переслідує насамперед власні інтереси, а не російські.

Зокрема Євген Пригожин анонсував утворення "народного ополчення" у Бєлгородській області. Він готує власну, альтернативну путінській, армію, зазначає експерт.

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