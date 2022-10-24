Таку думку 24 каналу висловив військовий оглядач Денис Попович. Окрім того, що Прігожин агітує ув'язнених їхати на війну в Україну, він також збирає людей у самій Росії.
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Зокрема, власник ПВК "Вагнера" анонсував створення "народного ополчення" на території Бєлгородської області.
Прігожин створює власну армію. Його бойові загони – фактично альтернативна армія у Росії, яку він використовує у власних інтересах і частково в інтересах російської держави,
– зазначив Попович.
Навіщо Прігожину власна армія
За словами військового експерта, власне військо потрібне Прігожину з 2 причин.
- По-перше, власник ПВК "Вагнера" намагається підтримати Росію у бойових діях, зокрема навколо Бахмута.
- По-друге, Прігожин створює підґрунтя для своєї діяльності або для діяльності в чиїхось інтересах на той випадок, коли влада в Росії зміниться.
До чого готується власник ПВК "Вагнера"
Як зазначив Попович, у Росії всі чудово розуміють, що війна програна, принаймні на цьому її етапі.
Рано чи пізно станеться так, що Путін буде змушений піти з посади. Він або буде зміщений, або сам захоче передати комусь владу для того, аби піти більш-менш почесно,
– наголосив військовий експерт.
Він додав, що це станеться так чи інакше, тому власник ПВК "Вагнера" намагається підготуватися до цього моменту.
"Прігожину або самому потрібно буде посісти якесь чільне місце в ієрархії майбутньої російської влади, або ж стати інструментом для когось, хто скористається цим", – додав Попович.
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Активність ПВК "Вагнера" та Прігожина: останні новини
- Поблизу Лисичанська російські найманці з ПВК "Вагнера" зводять оборонну лінію. Тим часом російські ЗМІ заявили, що це "лінія Вагнера", яка нібито завадить українським захисникам прорватися в цьому районі.
- Також росіяни зводять "лінію Вагнера" у регіонах, що межують з Україною. Так звані захисні споруди почали з'являтися, зокрема, в Бєлгородській та інших областях.
- Як зазначили в американському Інституті вивчення війни, Євгеній Прігожин суперечить Кремлю та продовжує сіяти розбіжності в уряді Росії.