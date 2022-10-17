Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Раніше російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко пояснив навіщо Кадирову та Прігожину потрібен Путін.

До теми Кадиров і Прігожин хочуть "прибрати" когось з найближчого оточення Путіна, – політтехнолог

Радбез не приймає кадрових рішень

Шейтельман зазначив, що Радбез не приймає кадрових рішень. Зокрема, до складу Радбезу Росії входять не прізвища, а посади. Тому не важливо, хто буде міністром оборони, мером Москви тощо. Щодо зміни Шойгу на Прігожина, незрозуміло, навіщо це потрібно Прігожину. У нього є своя армія. Він один з найвпливовіших людей Росії.

Це Прігожин швидше може кимось призначити Путіна, ніж Путін Прігожина. Картинка вирішує все. Путін ніби сидить у тому ж кріслі, з тим же прапором на тлі, й на ньому той самий костюм, що був на початку війни. Однак це інший Путін. Це не той Путін, який одноосібно все вирішує, когось призначає. Це все зараз по-іншому. Вагу кухаря Путіна можна порівняти з самим Путіним,

– зауважив політтехнолог.

Путін розуміє ситуацію

Він продовжив, що Путін розуміє ситуацію, тож намагається підкупити Прігожина. Він тричі герой Росії, однак посада міністра мільярдеру нецікава. Серйозні люди в Росії в міністри не йдуть. Прігожин не хоче в цю конструкцію влади, він зацікавлений в наступній. Він хоче прибрати всіх, крім Путіна, його оточення, членів Радбезу тощо.

"У новій конструкції Прігожин може стати ким завгодно, хоч міністром оборони, хоч ким завгодно. А вписатись у цю – це програти. Це конструкція лузерів, яка програла війну. Особисто Прігожин нині переможець. Це він захопив Сєвєродонецьк, Попасну, Рубіжне. Це він нині штурмує Бахмут, а всі решта сидять в обороні без успіху. У цю конструкцію зараз ніхто не захоче йти", – наголосив Шейтельман.

Боротьба за фінансові й силові ресурси

Політтехнолог додав, що Прігожин і Кадиров прийшли не для того, щоб замінити когось, а для того, щоб прибрати їх. Окремих людей вони можуть забрати у свою команду. Однак їм треба прибрати тих, хто контролює фінансові ресурси. Зокрема, очільників "Роснафти", "Газпрому", банків тощо. Вони мають забрати під себе величезний фінансовий ресурс.

Їм треба прибрати силовий ресурс, аби військові не "пікали". Коли вони приберуть це під себе, тоді і стануть новою владою. Епоха, коли впливали на тих, хто може вплинути на Путіна, завершилась. Зараз не так. Він рішення про мобілізацію приймав не тому, що вона йому треба була, а тому, що він програвав Прігожину в мобілізації,

– підкреслив він.

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Довга підготовка, швидкий процес

За словами Шейтельмана, зміна влади зазвичай довго готується, але швидко відбувається. Можна пригадати, як це відбувалось з Горбачовим, коли він був головним, а потім різко припинив бути головним. Ці зміни довго накопичуються, а потім відбувається виплеск. Так само, як було з деокупацією Харківщини. Військові довго її планували, але сама операція тривала кілька днів.

"Тож, Кадиров і Прігожин саме зараз працюють. Вони готують системні зміни", – підсумував політтехнолог.

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