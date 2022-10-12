Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, і в Кадирова, і в Прігожина є політичні амбіції на найвищому рівні. Їм не обов'язково скидати Путіна, але вони хочуть увійти в його найближче оточення.

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Якщо, умовно, Путін буде просто виступати по телевізору, а Кадиров і Прігожин отримають фактичну владу – така ситуація їх цілком влаштовує.

Вони воюють не проти Путіна, а проти оточення, яке ми бачили до цього. Ви бачили їхню Раду безпеки? Там сидить Путін і 20 людей. Серед них нема ні Кадирова, ні Прігожина. Їх цікавлять цих 20 людей – когось треба прибрати, когось взяти в команду,

– вважає Шейтельман.

До прикладу, Кадиров намагається забрати у власну орбіту мера Москви Собяніна. Очевидно, що Пригожин також підшукує собі команду.

Головна ціль – змести оточення

Як наголошує Шейтельман, раніше в оточенні Путіна були умовні 20 людей, які могли максимум щось порадити. Вони всі боролися за увагу диктатора та намагалися зробити так, щоб він хоча б якось звернув на них увагу. У випадку Кадирова та Прігожина така ситуація не спрацює.

Вони залишать Путіна лише тоді, якщо він буде виконувати їхні команди. Путін буде на них працювати, а не вони на нього,

– зазначив Шейтельман.

Утім, в разі певних заворушень в Путіна теж є людина, яка може щось протиставити Кадирову і Прігожину. Це – Золотов, який керує Росгвардією. Також є Патрушев, який представляє ФСБ. Саме в цієї спецслужби дуже напружені відносини з Кадировим та Прігожиним.

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Додамо, на думку Михайла Шейтельмана, вплив Путіна в Кремлі зменшується через регулярні невдачі у внутрішній та зовнішній політиці. На цьому тлі якраз посилюються інші персонажі, які використовують цю ситуацію для власного самопіару. Серед них – Кадиров і Прігожин.

За його словами, Прігожин взагалі примудрився зробити собі публічну кар'єру за останні два місяці. А Путін зараз має вигляд слабкого "самця", який втратив свою колишню силу.