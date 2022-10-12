Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, и у Кадырова, и у Пригожина есть политические амбиции на самом высоком уровне. Им не обязательно свергать Путина, но они хотят войти в его ближайшее окружение.

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Если условно Путин будет просто выступать по телевизору, а Кадыров и Пригожин получат фактическую власть – такая ситуация их вполне устраивает.

Они воюют не против Путина, а против окружающих, которые мы видели до этого. Вы видели их Совбез? Там сидит Путин и 20 человек. Среди них нет ни Кадырова, ни Пригожина. Их интересуют этих 20 человек – кого надо убрать, кого взять в команду,

– считает Шейтельман.

К примеру, Кадыров пытается забрать в свою орбиту мэра Москвы Собянина. Очевидно, что Пригожин тоже подыскивает себе команду.

Главная цель – смести окружение

Как отмечает Шейтельман, ранее в окружении Путина были условные 20 человек, которые могли максимум что-нибудь посоветовать. Они все боролись за внимание диктатора и пытались сделать так, чтобы он хоть как-то обратил на них внимание. В случае Кадырова и Пригожина ситуация не сработает.

Они покинут Путина только тогда, когда он будет выполнять их команды. Путин будет на них работать, а не они на него,

– отметил Шейтельман.

Впрочем, в случае определенных беспорядков у Путина тоже есть человек, который может что-нибудь противопоставить Кадырову и Пригожину. Это – Золотов, управляющий Росгвардией. Также есть Патрушев, представляющий ФСБ. Именно у этой спецслужбы очень напряженные отношения с Кадыровым и Пригожиным.

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Добавим, по мнению Михаила Шейтельмана, влияние Путина в Кремле уменьшается из-за регулярных неудач во внутренней и внешней политике. На этом фоне как раз усиливаются другие персонажи, использующие эту ситуацию для собственного самопиара. Среди них – Кадыров и Пригожин.

По его словам, Пригожин вообще умудрился сделать публичную карьеру за последние два месяца. А Путин сейчас имеет вид слабого "самца", потерявшего свою былую силу.