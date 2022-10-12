Водночас як Кадиров, так і Прігожин активно готуються до того, що буде в Росії після Путіна. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Путінські "сіамські близнюки"

Експерт зазначив, що Кадиров та Прігожин вміють "дуже швидко переходити на бік сильного", але поки навіть слабкий Путін їм дуже потрібен.

Зараз Путін їм потрібний, тому що і Кадиров, і Прігожин – це дивні асиметричні "сіамські близнюки", які існують завдяки тому, що взаємодіють із Путіним. Але вони дивляться "повз" нього, бо розуміють, що все скінчиться погано. Вони готуються до того, що буде після Путіна. А саме – до смути та розвалу Росії,

– пояснив журналіст.

За його словами, російська смута – це особливе і специфічне явище російської історії, в умовах якої "автомат Калашнікова" та танки "народжуватимуть" владу.

"У кого є своя власна віддана армія, той і виживатиме. У Кадирова є чимала армія, у Прігожина – ПВК "Вагнера", яка менша, але боєздатніша. Взагалі "пригожинці" воюють набагато краще за "кадировців". Суть у тому, що вони готуються до ситуації після Путіна. Поки є Путін, вони будуть йому віддані, але розуміють, що потім їм доведеться виживати самим", – додав оглядач.

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На його думку, Прігожин та Кадиров не діятимуть разом, позаяк "Прігожину немає що робити в Чечні, а Кадирову немає що робити в Росії".

"Вони виживатимуть окремо, але зараз вони ситуативні союзники", – вказав опозиціонер.

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Кадиров = Чечня

Яковенко підкреслив, що Кадиров матиме суб'єктність лише у Чечні. Саме тому жодних перспектив на загальноросійському рівні він не матиме.

Кадиров, який так чи інакше відриватиметься від Чечні – це Кадиров або мертвий, або десь у Саудівській Аравії. Зрозуміло, що він не зможе виживати десь без своєї гвардії, в яку він може зібрати близько 100 тисяч людей. Це добре вгодовані, добре укомплектовані бійці, які постійно кричать "Аллаху Акбар!", але вони не рухаються у бік України, бо їх там утилізують,

– резюмував експерт.

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