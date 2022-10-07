Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Зокрема, Путін в День народження Рамзана Кадирова присвоїв йому нове військове звання.

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Що може статися з Кадировим та Прігожиним

Однак, на думку Піонтковського, очільник Кремля не вбачає у главі Чечні свого союзника чи ймовірного наступника.

Якщо Путін завтра відійде від влади через хворобу, то вже наступного дня Прігожина і Кадирова вб'ють. Це може бути якась автокатастрофа, нещасний випадок або просто розстріляють,

– сказав російський публіцист.

Які плани має Путін

За словами Піонтковського, посіпаки кремлівського диктатора поки ще тримаються за нього.

І глава Кремля, передбачаючи ймовірну втрату влади, намагається наближати до себе тих людей, на яких зможе здійснювати вплив.

Путін робить ставку на тих, хто без нього вже не виживе. Однак ця ставка вже бита. Це дуже маленька група в порівнянні з російською армією та ще й 2 мільйонами "мобіків",

– сказав політик.

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