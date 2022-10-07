Таку схожість помітив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Важливо Путін за 2 тижні припустився одразу 5 смертоносних для нього помилок, – Піонтковський

"Угандійський диктатор Іді Амін називав себе владикою всіх звірів на землі, риб у морі та завойовником Британської імперії (все одно ніхто не міг перевірити). Путін називає себе власником Донецька, Луганська, Херсона, Запоріжжя та вкраденої ЗАЕС. Знайдіть 10 відмінностей", – написав Подоляк.

На допис у твітері одразу ж почали відповідати люди. Вони вказали на інші риси, що поєднують диктатора Уганди та Росії. Що пишуть користувачі соцмереж:

"Я знайшла одну спільну рису – проблеми з головою".

"Жодної відмінності немає. І закінчить життя так само" (угандійський диктатор страждав на підвищений кров'яний тиск, який зрештою і спричинив кому; Іді Амін помер у 75 років).

"Путін, на додачу до всіх своїх "чеснот" ще й плагіатор".

Україна не бачить сенсу вести переговори з Путіним

Раніше Михайло Подоляк заявляв, що Україні немає сенсу вести мирні переговори з главою Кремля Владіміром Путіним та його оточенням. Діалог можливий, але лише за зміни влади у Росії. А днями Володимир Зеленський навіть підписав указ про те, що Україна не вступатиме у жодні переговори з Росією, поки її президентом є Путін.

Він зауважив, що, звичайно, проводити переговори з Росією, яка намагається привласнити собі українські території, продовжує обстрілювати Україну ракетами та порушувати міжнародне право в повному обсязі, немає жодного сенсу.

До того ж у нинішніх умовах, коли Україна має військові успіхи, переформатований порядок денний, консолідовану підтримку партнерів та розуміння своєї стратегії, виникає питання – навіщо нам узагалі йти на ультимативні вимоги Росії під виглядом переговорів, запитав Подоляк.

Цікаво – Михайло Подоляк розповів про переговори з Росією та указ Зеленського: дивіться відео