Такое сходство подметил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Важно Путин за 2 недели допустил сразу 5 смертоносных для него ошибок, – Пионтковский

"Угандийский диктатор Иди Амин называл себя владыкой всех зверей на земле, рыб в море и завоевателем Британской империи (все равно никто не мог проверить). Путин называет себя владельцем Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья и украденной ЗАЭС. Найдите 10 отличий", – написал Подоляк.

На сообщение в твиттере сразу же начали отвечать люди. Они указали другие черты, указывающие на сходство диктаторов Уганды и России. Что пишут пользователи соцсетей:

"Я нашла одну общую черту – проблемы с головой".

"Никакого отличия нет. И кончит жизнь так же" (угандийский диктатор страдал повышенным кровяным давлением, которое в конце концов и вызвало кому; Иди Амин скончался в возрасте 75 лет).

"Путин, вдобавок ко всем своим "заслугам" еще и плагиатор".

Украина не видит смысла вести переговоры с Путиным

Ранее Михаил Подоляк заявлял, что Украине нет смысла вести мирные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным и его окружением. Диалог возможен, но только при смене власти в России. А на днях Владимир Зеленский даже подписал указ о том, что Украина не будет вступать ни в какие переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин.

Он отметил, что проводить переговоры с Россией, которая пытается присвоить себе украинские территории, продолжает обстреливать Украину ракетами и нарушать международное право в полном объеме, нет никакого смысла.

К тому же в нынешних условиях, когда Украина имеет военные успехи, переформатированную повестку дня, консолидированную поддержку партнеров и понимание своей стратегии, возникает вопрос – зачем нам вообще идти на ультимативные требования России под видом переговоров, спросил Подоляк.

Интересно – Михаил Подоляк рассказал о переговорах с Россией и указе Зеленского: смотрите видео