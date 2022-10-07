Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. В частности, Путин в День рождения Рамзана Кадырова присвоил ему новое воинское звание.
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Что может произойти с Кадыровым и Пригожиным
Однако, по мнению Пионтковского, глава Кремля не видит в главе Чечни своего союзника или предполагаемого преемника.
Если Путин завтра отойдет от власти по болезни, то уже на следующий день Пригожина и Кадырова убьют. Это может быть какая-то автокатастрофа, несчастный случай или просто расстреляют,
– сказал российский публицист.
Какие планы у Путина
По словам Пионтковского, приспешники кремлевского диктатора пока еще держатся за него.
И глава Кремля, предвидя вероятную потерю власти, пытается приближать к себе тех людей, на которых сможет оказывать влияние.
Путин делает ставку на тех, кто без него не выживет. Однако эта ставка уже бита. Это очень маленькая группа по сравнению с российской армией и еще и 2 миллионами "мобиков",
– сказал политик.
Стрим Дарии Кудимовой и Андрея Пионтковского: смотрите видео
Конфликты среди российских элит: главное
- Из-за позорных поражений российской армии в Украине в окружении российского президента Владимира Путина произошел раскол. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подвергли критике военное командование России за потерю Лимана.
- Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак предположил, что Кадыров вместе с "поваром Путина" Евгением Пригожиным метит на место министра обороны Сергея Шойгу.
- По мнению российского оппозиционного журналиста Ивана Яковины, Кадыров в России становится более влиятельным, чем Путин.
- По словам российского оппозиционного политика Дмитрия Гудкова, в России проходит серьезная борьба между кадыровцами, сторонниками Пригожина и российским Минобороны. На этом фоне в Кремле активно ищут виновных в военных поражениях России.
- Разведка США сообщает, что за последние несколько недель положение кремлевского диктатора значительно ухудшилось. В частности, свое недовольство политикой Путина стал выражать член его ближайшего окружения.