Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. В частности, Путин в День рождения Рамзана Кадырова присвоил ему новое воинское звание.

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Что может произойти с Кадыровым и Пригожиным

Однако, по мнению Пионтковского, глава Кремля не видит в главе Чечни своего союзника или предполагаемого преемника.

Если Путин завтра отойдет от власти по болезни, то уже на следующий день Пригожина и Кадырова убьют. Это может быть какая-то автокатастрофа, несчастный случай или просто расстреляют,

– сказал российский публицист.

Какие планы у Путина

По словам Пионтковского, приспешники кремлевского диктатора пока еще держатся за него.

И глава Кремля, предвидя вероятную потерю власти, пытается приближать к себе тех людей, на которых сможет оказывать влияние.

Путин делает ставку на тех, кто без него не выживет. Однако эта ставка уже бита. Это очень маленькая группа по сравнению с российской армией и еще и 2 миллионами "мобиков",

– сказал политик.

Стрим Дарии Кудимовой и Андрея Пионтковского: смотрите видео

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