Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, через маску захоплення Путіним у російських депутатів помітно проступає страх.

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Путін розуміє, що програв, але намагається йти до кінця

Так, під час промови російського президента, певна частина його посіпак відверто нудьгувала, а дехто утримувався від оплесків своєму хазяїну.

"Значна частина адміністрації президента, певна частина депутатів та чиновників чудово розуміють, куди все рухається", – зазначив російський опозиційний журналіст.

Путін перебуває у тому стані, що й Гітлер у квітні 1945 року,

– підкреслив Яковенко.

Тобто частково російський президент розуміє, що програв війну в Україні. Втім, все ще намагається йти до кінця, сподіваючись, що зможе перемогти.

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Останні безглузді заяви Путіна

На тлі церемонії підписання так званих "договорів" про анексію українських територій Владімір Путін вдруге за останні декілька днів вирішив звернутися до росіян. У своїй промові російський президент зробив кілька чергових божевільних заяв.

Так, він звинуватив світ у расизмі та недемократичності, висунувши тезу, нібито русофобія є "расизмом". Путін звинуватив Захід у нібито поділі світу на васалів та вигнанців, натякаючи, що буцімто з незрозумілих причин Росія стала вигнанцем.

Ба більше, очільник Кремля знайшов нове виправдання своїй кривавій війні. Тепер він називає її "битвою за Росію". За його словами, окупанти захищають російських дітей від поневолення та якихось жахливих експериментів. Проте традиційно не уточнив, хто їм загрожує.

Крім того, щоб якось виправдати свій ядерний шантаж, Путін заявив, що це США "створили прецедент". Російський президент пригадав Сполученим Штатам, що вони двічі використали ядерну зброю й начебто самі стали прикладом для аналогічних дій.

Зауважимо, що в Офісі Президента прокоментували заяви Путіна про анексію. Зокрема, його очільник Андрій Єрмак наголосив, що наша країна не буде звертати уваги на тих, кому "час пити таблетки", а ЗСУ продовжать звільняти тимчасово окуповані Росією території, адже Україна – єдина.