Такое мнение 24 каналу высказал военный обозреватель Денис Попович. Кроме того, что Пригожин агитирует заключенных ехать на войну в Украину, он также собирает людей в самой России.
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В частности, владелец ЧВК "Вагнера" анонсировал создание "народного ополчения" на территории Белгородской области.
Пригожин создает свою армию. Его боевые отряды – практически альтернативная армия в России, которую он употребляет в собственных интересах и отчасти в интересах русского страны,
– отметил Попович.
Зачем Пригожину собственная армия
По словам военного эксперта, собственное войско нужно Пригожину по 2 причинам.
- Во-первых, владелец ЧВК "Вагнера" пытается поддержать Россию в боевых действиях, в том числе вокруг Бахмута.
- Во-вторых, Пригожин создает основу для своей деятельности или для деятельности в чьих-то интересах на случай, когда власть в России изменится.
К чему готовится владелец ЧВК "Вагнера"
Как отметил Попович, в России все прекрасно понимают, что война проиграна, по крайней мере, на этом ее этапе.
Рано или поздно произойдет так, что Путин будет вынужден уйти с поста. Он либо будет смещен, либо сам захочет передать кому-то власть для того, чтобы уйти более или менее почетно,
– подчеркнул военный эксперт.
Он добавил, что это произойдет так или иначе, поэтому владелец ЧВК "Вагнера" пытается подготовиться к этому моменту.
"Красину или самому нужно будет занять какое-то главное место в иерархии будущей российской власти, или же стать инструментом для кого-то, кто воспользуется этим", – добавил Попович.
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Активность ЧВК "Вагнера" и Пригожина: последние новости
- Вблизи Лисичанска российские наемники из ЧВК "Вагнера" возводят оборонительную линию. Между тем, российские СМИ заявили, что это "линия Вагнера", которая якобы помешает украинским защитникам прорваться в этом районе.
- Также россияне возводят "линию Вагнера" в регионах, граничащих с Украиной. Так называемые защитные постройки начали появляться, в частности, в Белгородской и других областях.
- Как отметили в американском Институте изучения войны, Евгений Пригожин противоречит Кремлю и продолжает сеять разногласия в правительстве России.