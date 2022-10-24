Про це 24 каналу сказав російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. На його думку, загарбники будують ці укріплювальні споруди з військових міркувань.

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Навіщо в Росії будують "лінію Вагнера"

Галлямов зазначив, що спорудження "лінії Вагнера" у Бєлгороді є самодіяльністю керівника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина. І ці укріплення будують не для того, щоб залякати населення. Тому що вони дуже довго вдавали, що ніяких обстрілів узагалі не існує.

Вони дуже не хочуть налякати росіян. Вони розуміють, що перспектива війни на власній території не стільки надихне росіян на війну, скільки налякає їх, демобілізує,

– заявив російський опозиційний політолог.

На його думку, ці укріплювальні споруди будують із військових міркувань, адже росіяни припускають, що українці не підуть далі. Тому про всяк вони випадок готуються до оборони.

Для чого росіяни будують "лінію Вагнера" у прикордонних з Україною областях: дивіться відео

Росіяни серйозно побоюються ЗСУ

Військовий оглядач Денис Попович також вважає, що росіяни не виключають того, що українські війська перейдуть кордон. Звісно, наші війська навряд чи це зроблять.

Хоча це було би таким символічним рухом, який би там продемонстрував присутність української армії на території Російської Федерації. Але я не думаю, що це станеться,

– сказав Попович.

Втім, додав він, росіяни серйозно думають, що українська армія буде переходити їхній кордон, тому будують ці укріплення, зокрема, на Бєлгородщині та Курщині. І ця "лінія Вагнера" свідчить про те, що вони цього серйозно побоюються.

Що відомо про будівництво росіянами "лінії Вагнера"