Так, протитанкові трикутники вже встановлюють на території держави-агресора. Про це пишуть російські ЗМІ.

До речі Російська ППО працює "так добре", що половина Бєлгорода залишилася без світла

Російські загарбники будують "захисну лінію" неподалік кордону з Україною

Відповідні фото протитанкових трикутників оприлюднив губернатор Гладков. Прихвостень Путіна заявив, що у Бєлгородській області почали встановлювати "захисні споруди".

У Бєлгородській області встановлюють захисні трикутники / Фото з російських телеграм-каналів

Також російські ЗМІ повідомили, що Євген Пригожин, який заснував ПВК "Вагнер", закликав росіян будувати захисні лінії на прикордонних територіях.

Схожі "захисні" конструкції окупанти зводять на Луганщині

Цікаво, що схожі конструкції "вагнерівці" встановлюють і на Луганщині. Зокрема, біля міста Гірське звели протитанкові смуги. Відповідні фото показала компанія Maxar Technologies.

Основа укріплення на Луганщині – чотири ряди пірамід з цементу. За ними розташований великий рів. До речі, російські пропагандисти заявляли, що така лінія оборони нібито завадить українським захисникам прорватися.

Втім, наразі "вагнерівці" забудували лише 1,6 кілометра території. Тож "висококласні оборонні споруди" наші воїни без проблем можуть навіть просто об'їхати. До речі, опозиційні видання Росії сумніваються в ефективності захисних споруд. Детальніше про це читайте за посиланням у матеріалі 24 каналу.

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Чому у Бєлгороді "панікі нєт" панікують не на жарт

Ввечері 21 жовтня телеграм-канали Бєлгорода повідомили про масштабну пожежу. Уже традиційно написали, що "під Бєлгородом щось трапилося". Жителі почали скаржитися на перебої з електрикою та коротко прокоментували ситуацію так: "Капец".

До речі, у цій області все частіше квітне "бавовна". Було гучно і 20 жовтня. Перед цим горіла електростанція.

До речі, харків'яни часто можуть спостерігати, як у Бєлгородської області росіяни самі себе обстрілюють. Ракети, які запускає армія Путіна, за "дивним" збігом обставин падають на території Росії.

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