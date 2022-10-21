Цю інформацію почали повідомляти в місцевих телеграм-каналах, повідомляє 24 канал. Про пожежу повідомили орієнтовно о 17:30 21 жовтня.
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Під Бєлгородом знову видніється чорний дим
У Шебекіно пожежа. Деталі уточнюються,
– повідомили пропагандисти.
Вони традиційно написали, що під Бєлгородом знову "щось трапилось" та видно багато чорного диму.
Під Бєлгородом знову пожежа: відео
Окупанти почали писати, що у місті Шебекіно величезний стовп чорного диму видніється в усіх частинах міста.
"Досі чути віддалені звуки вибухів. Жителі повідомляють про перебої з електрикою", – повідомили в телеграм-каналах.
Також росіяни почали бідкатись нібито "щось відбувається" на лакофарбовому заводі.
Дим видніється на заводі під Бєлгородом: дивіться відео
На пожежу вже відреагували місцеві жителі словами "капець". Вони підтвердили, що в місті горить Шебекінський хімічний завод та показали кадри місця події.
У Шебекіно, ймовірно, горить завод: дивіться відео
Бавовна у Бєлгороді лунає часто
- Бавовна у Бєлгороді останнім часом чи не щодня. Зокрема, 20 жовтня у Бєлгородській області пролунали вибухи. Тоді окупанти традиційно писали, що інформацію уточнюють.
- Перед цим, 19 жовтня у Бєлгороді на електростанції спалахнула масштабна пожежа. За даними пропагандистів, в місті зникло світло.
- 18 жовтня кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла, що російські окупанти запускають ракети в бік Харкова з околиць Бєлгорода. Зброя окупантів часто там і падає, тому харків'яни можуть спостерігати, як росіяни самі себе обстрілюють.
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