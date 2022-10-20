Про це розповідають у російських ЗМІ. Вони додають, що інформація про те, чому "було гучно" наразі уточнюється.

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Школярів відправили на канікули, готують "народне ополчення": що коїться в Бєлгороді

Вибухи у Бєлгороді стають звичним явищем. У школах області навіть розпочали осінні канікули на 2 тижні раніше.

За словами російських ЗМІ, що називають себе "опозиційними", засновник ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин нещодавно прокоментував "бавовну" Бєлгородської області. Він заявив, що у регіоні йде будівництво укріплень і формування "народного ополчення".



У Бєлгородській області "гучно" / Фото з соцмереж

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Чи знають росіяни про те, що коїться в їхній країні

Не всі росіяни розуміють, що війна, яку розв'язав Путін, напряму стосується їх самих. Часткова мобілізація і повістки трохи прояснюють їм ситуацію.

Так вважає політолог Володимир Фесенко. Він розповів, що жителі Бєлгорода та області напряму відчувають на собі вплив війни.

За його словами, росіяни мало що знають про проблеми в країні. Адже пропагандистські ЗМІ не поширюють інформацію про те, що невигідно для влади.

Зокрема про "бавовну" в Бєлгороді або про падіння літака на житловий будинок у Єйську середньостатистичному жителю Росії можна було дізнатися хіба що з телеграм-каналів. Володимир Фесенко додає, що рівень тривоги серед суспільства країни-агресорки зростає і росіяни вже хочуть не "пабєди", а перемовин.

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