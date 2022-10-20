Об этом рассказывают в российских СМИ. Они добавляют, что информация о том, почему "было громко", сейчас уточняется.

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Школьников отправили на каникулы, готовят "народное ополчение": что творится в Белгороде

Взрывы в Белгороде становятся обычным явлением. В школах области даже начали осенние каникулы на 2 недели раньше.

По словам российских СМИ, называющих себя "оппозиционными", основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин недавно прокомментировал "хлопок" Белгородской области. Он заявил, что в регионе идет строительство укреплений и формирование "народного ополчения".



В Белгородской области "громко" / Фото из соцсетей

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Знают ли россияне о том, что происходит в их стране

Не все россияне понимают, что война, развязанная Путином, напрямую касается их самих. Частичная мобилизация и повестки немного проясняют им ситуацию.

Так считает политолог Владимир Фесенко . Он рассказал, что жители Белгорода и области напрямую ощущают влияние войны.

По его словам, россияне мало что знают о проблемах в стране. Ведь пропагандистские СМИ не распространяют информацию о том, что невыгодно власти.

В частности о "хлопке" в Белгороде или о падении самолета на жилой дом в Ейске среднестатистическому жителю России можно было узнать разве что из телеграмм-каналов. Владимир Фесенко добавляет, что уровень тревоги среди общества страны-агрессорки растет и россияне уже хотят не "победы", а переговоров.

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