Под видом российских беглецов от мобилизации Кремль ссылает агентов ФСБ, которые могут дестабилизировать ситуацию в других странах. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк.

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"Владимир Путин и его окружение плетут интриги, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в Европе", – сказал политолог.

Какие задачи ставит перед собой Путин

По его словам, сейчас Кремль пытается добиться 2 целей.

Во-первых, Россия ссылает своих агентов в другие страны , которые будут там обживаться, а затем в нужный момент активизируются.

, которые будут там обживаться, а затем в нужный момент активизируются. Во-вторых, Путин постарается уничтожить украинскую энергетическую систему, чтобы спровоцировать большой поток беженцев из Украины в Европу. Давидюк предположил, что количество украинских беженцев в таком случае может составить 10 миллионов.

"Путин хочет использовать зиму как оружие"

По мнению политолога, это нужно российскому диктатору, чтобы изменить положительное отношение европейцев к украинцам и создать дополнительную нагрузку на экономику, энергосистему и политически медийное пространство Европы.

Это сейчас задача Владимира Путина. Российский диктатор хочет использовать зиму как оружие против Европы и против Украины,

– подчеркнул Давидюк.

"Сезон "хлопка" должен быть открыт в Москве и Санкт-Петербурге"

По словам политолога, Украине нужно помешать планам российского диктатора. Для этого нужно укреплять украинскую энергосистему, а также показать Путину, что его намерения очень неудачны.

Хлопок, который несется в Белгороде, должен быть не единственным. Сезон "хлопка" должен быть открыт в самых любимых городах Путина – Москве и Санкт-Петербурге. Именно в этих городах должен цвести прекрасный "хлопок". Тогда диктатор поймет, что он эту войну окончательно проиграл,

– подчеркнул Давидюк.

Политолог добавил, что проигрыш России в войне уже понятен всем, кроме самого главы Кремля.

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"У Путина сейчас – финальные конвульсии. Именно "хлопок" в Москве и Петербурге убедит диктатора в том, что его лучшие годы прошли и больше в своей жизни он не сможет позволить ни одной войны", – отметил Давидюк.

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