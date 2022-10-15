Під виглядом російських втікачів від мобілізації Кремль засилає агентів ФСБ, які можуть дестабілізувати ситуацію в інших країнах. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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"Владімір Путін та його оточення плетуть інтриги, аби дестабілізувати політичну ситуацію в Європі", – сказав політолог.

Які завдання ставить перед собою Путін

За його словами, зараз Кремль намагається досягти 2 цілей.

По-перше, Росія засилає своїх агентів в інші країни , які будуть там обживатися, а потім у необхідний момент активізуються.

, які будуть там обживатися, а потім у необхідний момент активізуються. По-друге, Путін намагатиметься знищити українську енергетичну систему, щоб спровокувати великий потік біженців з України до Європи. Давидюк припустив, що кількість українських біженців у такому випадку може сягнути 10 мільйонів.

"Путін хоче використати зиму як зброю"

На думку політолога, це потрібно російському диктатору, аби змінити позитивне ставлення європейців до українців та створити додаткове навантаження на економіку, енергосистему та політично-медійний простір Європи.

Це зараз завдання Владіміра Путіна. Російський диктатор хоче використати зиму як зброю проти Європи та проти України,

– наголосив Давидюк.

"Сезон "бавовни" має бути відкритий у Москві та Санкт-Петербурзі"

За словами політолога, Україні потрібно завадити планам російського диктатора. Для цього потрібно укріплювати українську енергосистему, а також показати Путіну, що його наміри – дуже невдалі.

Бавовна, яка несеться в Бєлгороді, повинна бути не єдиною. Сезон "бавовни" має бути відкритий у найулюбленіших містах Путіна – Москві та Санкт-Петербурзі. Саме у цих містах має цвісти прекрасна "бавовна". Тоді диктатор зрозуміє, що він цю війну остаточно програв,

– наголосив Давидюк.

Політолог додав, що програш Росії у війні вже зрозумілий усім, окрім самого очільника Кремля.

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"У Путіна зараз – фінальні конвульсії. Саме "бавовна" у Москві та Петербурзі переконає диктатора у тому, що його найкращі роки минули й більше у своєму житті він не зможе дозволити жодної війни", – зазначив Давидюк.

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