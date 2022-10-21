Эту информацию начали сообщать в местных телеграм-каналах, сообщает 24 канал. Про пожар сказали ориентировочно в 17:30 21 октября.
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Под Белгородом снова виднеется черный дым.
В Шебекино пожар. Детали уточняются,
– сообщили пропагандисты.
Они традиционно написали, что под Белгородом опять что-то случилось и много черного дыма.
Под Белгородом снова пожар: видео
Стоит вспомнить, что оккупанты начали писать, что в Шебекино огромный столб черного дыма виден во всех частях города.
"До сих пор слышны отдаленные звуки взрывов. Жители сообщают о перебоях с электричеством", – сообщили в телеграм-каналах.
Также россияне начали жаловаться, что якобы "что-то происходит" на лакокрасочном заводе.
Дым виднеется на заводе под Белгородом: смотрите видео
На пожар уже отреагировали местные жители словами "капец". Они подтвердили, что в городе горит Шебекинский химический завод и показал кадры места происшествия.
В Шебекино, вероятно, горит завод: смотрите видео
Хлопок в Белгороде звучит часто
- Хлопок в Белгороде в последнее время почти каждый день. В частности, 20 октября в Белгородской области раздались взрывы. Тогда оккупанты традиционно писали, что информацию уточняют.
- Перед этим, 19 октября, в Белгороде на электростанции вспыхнул масштабный пожар. По данным пропагандистов, в городе пропал свет.
- 18 октября корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала, что российские оккупанты запускают ракеты в сторону Харькова из пригорода Белгорода. Оружие оккупантов часто там и падает, поэтому харьковчане могут наблюдать, как россияне сами себя обстреливают.
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