Эту информацию начали сообщать в местных телеграм-каналах, сообщает 24 канал. Про пожар сказали ориентировочно в 17:30 21 октября.

Заметьте Пропаганда обвиняет Украину в подготовке терактов: Маляр сказала, били ли ВСУ по России

Под Белгородом снова виднеется черный дым.

В Шебекино пожар. Детали уточняются,

– сообщили пропагандисты.

Они традиционно написали, что под Белгородом опять что-то случилось и много черного дыма.

Под Белгородом снова пожар: видео

Стоит вспомнить, что оккупанты начали писать, что в Шебекино огромный столб черного дыма виден во всех частях города.

"До сих пор слышны отдаленные звуки взрывов. Жители сообщают о перебоях с электричеством", – сообщили в телеграм-каналах.

Также россияне начали жаловаться, что якобы "что-то происходит" на лакокрасочном заводе.

Дым виднеется на заводе под Белгородом: смотрите видео

На пожар уже отреагировали местные жители словами "капец". Они подтвердили, что в городе горит Шебекинский химический завод и показал кадры места происшествия.

В Шебекино, вероятно, горит завод: смотрите видео

Хлопок в Белгороде звучит часто

Хлопок в Белгороде в последнее время почти каждый день. В частности, 20 октября в Белгородской области раздались взрывы. Тогда оккупанты традиционно писали, что информацию уточняют.

Перед этим, 19 октября, в Белгороде на электростанции вспыхнул масштабный пожар. По данным пропагандистов, в городе пропал свет.

18 октября корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала, что российские оккупанты запускают ракеты в сторону Харькова из пригорода Белгорода. Оружие оккупантов часто там и падает, поэтому харьковчане могут наблюдать, как россияне сами себя обстреливают.

Смотрите также – Белгород снова пылает: видео