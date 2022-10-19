В Белгороде горит подстанция

Местные телеграм-каналы пишут о возгорании подстанции на Харьковской горе. Отмечают, что причина возгорания – техногенная.

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Также жители Белгорода в социальных сетях публикуют видео масштабного пожара.

Часть города без света

Губернатор Белгородской области отметил, что произошло отключение трансформатора на подстанции "Южная" из-за перенапряжения.

Без света остаются пока две улицы: Губкина и Бульвар Первого Салюта. Аварийные бригады уже работают на устранение последствий. На переподключение нужно полтора часа,

– сообщил Гладков.

Больше видео из Белгорода:

Кадры, как пылает трансформаторная подстанция "Южная", просто заполонили соцсети. На видео видно, что масштабы пожара все-таки большие, ведь огонь виден из разных районов. Удивительно, что Гладков говорит, что на восстановление уходит несколько часов.

Похоже, "перегрелась" не только подстанция, но и местные власти, которые буквально ежедневно сообщают о каких-то проблемах в городе и области.

Кстати, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко еще утром сообщал, что Белгородская область частично осталась без электричества и водоснабжения. Было попадание в инфраструктурный объект – во временно оккупированном Крыму в поселке Иванково возле Севастополя во двор упал неизвестный беспилотник, якобы сбитый ПВО.

"Хлопок" в Белгороде: что известно о последних неурядицах

16 октября в Белгороде местные сообщали о взрывах в районе аэропорта. Однако до сих пор официально не известно, что там произошло.

15 октября в городе тоже раздавались взрывы, вероятно что-то произошло на нефтебазе.

Вечером 14 октября в Белгороде произошли взрывы на ТЭЦ. Часть города тоже была без света. Тогда мониторинговая группа сообщила, что россияне сами обстреляли свою ТЭЦ. Правда, вероятно, случайно, потому что выпускали ракеты в сторону Харькова. Из 10 запущенных ракет все 10 взорвались в воздухе, случайно повредив Белгородскую ТЭЦ "Луч".

"Хлопок" очень пугает местных жителей, они жалуются на постоянные взрывы, возгорания, пожары. А еще больше на молчание безалаберность местных властей.

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