Как сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, российские города, которые должны были бы быть под защитой ПВО, страдают от "хлопка".

Важно Харьковчане могут наблюдать, как россияне сами себя обстреливают в Белгородской области

Так, Белгородская область частично осталась без электричества и водоснабжения. Что-то попало в инфраструктурный объект. Во временно оккупированном Крыму в поселке Иванково возле Севастополя во двор упал неизвестный беспилотник, словно сбитый ПВО.

Кажется, этот Суровикин когда говорил о "неприятных решениях" имел в виду блэкаут России ради повышения боевого духа? Ну не могли же ВСУ, которые, по словам оккупантов, не имеют чем пробить самую надежную в мире систему ПВО России,

– сказал Андрющенко.

Добавим, что через некоторое время электроснабжение в Белгороде возобновили. Однако вопрос остается открытым: если россияне имеют "такую мощную ПВО", то почему возникли проблемы?

Стоит отметить, что в Белгородской области все чаще становится "хлопково". Так, на днях из-за обстрела одной из железнодорожных подстанций частично остановили курсирование поездов. А 16 октября в Белгороде в очередной раз раздались взрывы. Пропагандисты, как обычно, говорят, что в городе работает ПВО.

К теме – Подробности о "хлопке" в Белгороде: смотрите видео