Об этом сообщают российские телеграмм-каналы, ссылаясь на губернатора области Вячеслава Гладкова. По его словам, пострадал один человек.

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Почему пришлось частично остановить движение поездов

Губернатор Белгородской области заявил, что в одном из сел региона произошел прилет по железнодорожной станции. В результате пришлось частично приостановить движение поездов, ехавших в сторону поселка.

Один мужчина получил осколочные ранения ног. Вячеслав Гладков добавил, что из-за обстрелов была повреждена контактная сеть железнодорожных путей, однако других видимых разрушений нет.

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Харьковщину обстреливают из Белгорода

Расстояние между городами всего 80 км. Поэтому оккупантам очень удобно обстреливать Харьковскую область из Белгорода.

Иногда бывает, что у россиян что-то не получается и ракеты падают на их же территорию, не успев долететь до Украины. В таком случае, пропагандисты начинают взывать об "атаке ВСУ".

В то время как в регион летит "хлопок " и местные жители слышат в Белгороде "хлопки", российские СМИ наоборот пишут о работе ПВО. Власти убеждают своих граждан, что "все идет по плану" и "ничего не произошло".

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